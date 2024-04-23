Верхня палата Конгресу підтримала законопроект щодо надання допомоги Україні

Закон має найближчим часом підписати Президент США Джо Байден.

Як повідомлялося, схвалений 22 квітня нижньою палатою Конгресу США (Палатою представників) законопроєкт передбачає виділення майже $61 млрд на цілі, пов'язані з підтримкою України.

Крім допомоги Україні, пакет також включає $26 млрд допомоги Ізраїлю, $8 млрд на підтримку союзників США в Індо-Тихоокеанському регіоні, а також положення про нові санкції проти РФ, КНР та Ірану і повноваження президенту США використовувати заморожені російські активи на користь України.

23 квітня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Джозефом Байденом, під час якої Байден запевнив його, що в разі схвалення законопроєкту і Сенатом негайно підпише закон.

На сайті Білого дому підтверджуються слова Байдена про те, що його адміністрація швидко надасть значні нові пакети безпекової допомоги для України в бойових діях і протиповітряній обороні, щойно Сенат ухвалить додатковий пакет із національної безпеки і він підпише його як закон.

Зі свого боку, президент України Володимир Зеленський дав зрозуміти, що Україна отримає в пакеті допомоги США далекобійні ракет ATACMS. "А сьогоднішній результат - у домовленостях про "ATACMS" для України всі крапки розставлені.Дякую, пане Президенте!Дякую, Конгрес!Спасибі, Америка!", - сказав він у відеозверненні в понеділок.

Надання ракет дальністю до 300 км було побажанням Києва протягом останнього року, проте адміністрація США постійно відкладала це питання. Надання цих ракет передбачено постановою Конгресу, ухваленою в суботу, однак там міститься посилання на можливість адміністрації відмовитися від поставок, якщо це відповідатиме інтересам національної безпеки.