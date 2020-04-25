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CNN: Україна отримає ракети ATACMS в новому пакеті допомоги від США

24.04.2024 / 11:14
Сполучені Штати Америки передадуть Україні ракети ATACMS в новому пакеті допомоги.

Сполучені Штати Америки передадуть Україні ракети ATACMS в новому пакеті допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За даними видання, США, у рамках нового пакету, ймовірно, вперше надішлють Україні ракети ATACMS великої дальності, або армійські тактичні ракетні системи.

Минулої осені США вперше відправили в Україну варіант ракетної системи середньої дальності ATACMS, яка може досягати близько 100 миль (160 км), тоді як версія більшої дальності може досягати 190 миль (305 км).

ATACMS
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