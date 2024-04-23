МО Швеції: Допускаємо передачу Україні систем Patriot

У Швеції лише чотири такі системи, проте зараз там перебувають на етапі розробки власної ППО.

«Багато країн використовують Patriot, і США мають значні ресурси в цій галузі. Цілком можливо, що ми можемо зробити свій внесок, але ми маємо подивитися, як це краще зробити», — пояснив глава данського оборонного відомства.

Йонсон також додав, що для Швеції у пріоритеті залишається фінансовий внесок у військові потреби України.