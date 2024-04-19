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РНБО: росіяни не планують створювати "СРСР 2.0", у їхніх планах зробити Бучу із кожного міста України

23.04.2024 / 15:23
Україні загрожує цілковите знищення, тому в українців просто немає іншого варіанту, як перемогти у війні з росією.

Про це сказав секретар Ради національної безпеки й оборони (РНБО) України Олександр Литвиненко в інтерв'ю для Інтерфакс-Україна, оприлюдненому у понеділок, 22 квітня.

За його словами, важливо усвідомити, що ЗСУ ведуть боротьбу не лише за Крим чи Донбас, а за кожне місто України.

"Вони насамперед воюють за Київ, Дніпро, Запоріжжя, Вінницю, Львів. За те, щоб наші міста не перетворилися на Бахмут, Авдіївку чи Роботине, які стерті з лиця землі", – підкреслив він.

Литвиненко зазначив, що росіяни не планують створювати "СРСР 2.0", у їхніх планах зробити Бучу із кожного міста України, що ставить під загрозу фізичне виживання українців.

"Я переконаний, що Україна не може не перемогти, тому що ми не маємо іншого шансу, крім того, щоб забезпечити наше виживання як вільної, незалежної держави з можливостями розвитку" – сказав секретар РНБО.

Він додав, що повернення ситуації станом на 24 лютого 2022 року є неможливим. Зараз Україна є іншою державою — з іншою економікою, досвідом та суспільством.

"У нас постає інша країна, з зовсім іншим досвідом, з зовсім іншою економікою, з іншим суспільством. Страшна травма та катастрофа, яку завдали нам росіяни, гартують нову Україну. Так жити, як ми жили раніше, ми ніколи не будемо", – резюмував Литвиненко.

РНБО, Литвиненко
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