РНБО: Україна чітко усвідомлює, що поточна війна з росією закінчиться переговорами

Про це сказав секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) України Олександр Литвиненко під час звернення до учасників Форуму регіону Балтійського моря НАТО 2024 і Арктична Європа.

"Україна чітко усвідомлює, що війна закінчиться переговорами. І тому була підготовлена і просувається Формула миру президента Зеленського", – заявив він.

Литвиненко підкреслив, що позиція України дуже проста, "переконаний, вона буде підтримана учасниками Саміту миру у Швейцарії у червні 2024 року".

За його словами, майбутній саміт – "справжній дипломатичний трек, який має всі шанси сприяти досягненню справедливого миру".

Олександр Литвиненко підкреслив, що наша країна потребує не перемир’я на два роки, а стійкого миру на десятиліття, "який би уможливив розвиток України".

Він відзначив, що важливим кроком до досягнення справедливого миру є підписання безпекових угод, що реалізують минулорічну заяву G7.

Водночас секретар РНБО висловив сподівання, що на цьогорічному Вашингтонському саміті НАТО Україна отримає запрошення до Альянсу.

"Ми свідомі, що вступ не відбудеться завтра, але вже запрошення охолодить багато гарячих голів у рф. Воно сприятиме деескалації, а не стане конфронтаційним кроком. Досвід Бухарестського саміту 2008 року чітко довів – у відносинах із путіним чітка визначеність стабілізує ситуацію, а її відсутність провокує росію на агресивні кроки", – резюмував секретар РНБО.