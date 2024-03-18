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Новий секретар РНБО навчався в академії фсб

27.03.2024 / 12:16
Секретар РНБО Олександр Литвиненко у 1994 році закінчив Інститут криптографії, зв'язку та інформатики Академії федеральної служби безпеки росії за спеціальністю "прикладна математика".

Про це повідомляють Українські Новини.

У 2013 році новопризначений секретар РНБО закінчив Королівський коледж оборонних наук (RCDS) у Великій Британії, а у 2009 році - Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю "правознавство".

Крім цього, Литвиненко в 1994 році закінчив Інститут криптографії, зв'язку та інформатики федеральної служби безпеки росії за спеціальністю "прикладна математика".

При цьому, він пройшов люстраційну перевірку у 2015 році.

Литвиненко працював з 1994 по 1998 рік офіцером, старшим офіцером, головним спеціалістом Головного управління урядового зв'язку Служби безпеки України, з 1998 по 2005 обіймав посади старшого консультанта, завідувача відділу, заступника директора - завідувача відділу, першого заступника директора Національного інституту стратегічних досліджень.

З 2005 по 2007 рік - керівник управління, експертної комісії, департаменту державної безпеки Апарату Ради національної безпеки і оборони України, з 2007 до 2009 рік - заступник начальника департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення Служби безпеки України.

Протягом 2009-2010 років був радником директора Інституту проблем національної безпеки при Раді національної безпеки і оборони, а з 2010 до 2014 року - заступником директора Національного інституту стратегічних досліджень.

З 2014 до 2019 року Литвиненко обіймав посаду заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони.

З 2019 року він був директором Національного інституту стратегічних досліджень.

У 2021 році був призначений на посаду голови Служби зовнішньої розвідки.

26 березня 2024 року призначений на посаду секретаря РНБО.

РНБО, Литвиненко
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