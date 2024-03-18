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МО України та БЕБ разом протидіятимуть економічним злочинам у сфері оборони

27.03.2024 / 13:19
Міністерство оборони України у співпраці з Бюро економічної безпеки протидіятиме економічним злочинам у сфері оборони.

Про це пише УНН з посиланням на заяву Міноборони.

Зазначається, що сьогодні відбулась зустріч заступника міністра оборони України Дмитра Кліменкова з в.о. директора Бюро економічної безпеки Андрієм Пащуком.

Наразі відомствами узгоджено алгоритм передачі матеріалів внутрішнього аудиту для проведення правоохоронцями відповідних розслідувань, а також оперативний обмін інформацією щодо закупівель.

"Ми переходимо від практики реагування на запити правоохоронців до оперативного обміну інформацією, зокрема результатами матеріалів наших внутрішніх аудитів. Протидія економічним злочинам в оборонній сфері – це питання національної безпеки держави", - підкреслив заступник міністра оборони.

За його словами, поруч з цим Міноборони продовжує здійснювати превентивні заходи, реформуючи сферу закупівель у відомстві.

Відтепер Міноборони лише встановлює правила і здійснює перевірку якості, а закупівельні агенції – "Агенція оборонних закупівель" та "Державний оператор тилу" – займаються безпосередньо закупівлями.

"Цей розподіл функцій допомагає зменшити корупційні ризики та підвищити економічну ефективність", - впевнений Кліменков.

Зі свого боку керівник Бюро економічної безпеки Андрій Пащук наголосив, що взаємодія відомств дозволить запобігти значним втратам бюджетних коштів та зробити процес оборонних закупівель максимально прозорим та ефективним.

Раніше Міноборони встановило конструктивну співпрацю з СБУ, НАБУ, Нацполіцією, Офісом Генпрокурора з метою запобігання злочинам під час закупівель.

Міноборони, БЕБ
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