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Мінцифри анонсувало створення літньої школу по боротьбі з фейками та ІПСО

21.05.2024 / 16:25
У літній школі "AI for Defence: Drones, Security, and Disinformation", створення якої анонсувало Мінцифри, можна буде віднайти власне AI-рішення для боротьби з фейками та ІПСО.

Про це повідомили голова Мінцифри Михайло Федоров та пресслужба відомства.

"Сучасна війна триває не лише на полі бою, а й в інформаційному просторі, тому важливо ефективно протидіяти російським ІПСО та фейкам", - зазначив Федоров.

Він пояснив, що штучний інтелект допомагає моніторити величезні масиви даних у режимі реального часу та визначати пропагандистські наративи. Таких АІ-рішень для протидії ворогу має ставати більше.

Саме для цього у співробітництві з топовими закладами вищої освіти Мінцифри організовує літню школу зі штучного інтелекту в оборонній сфері.

"Навчаєтеся в українському закладі вищої освіти та хочете дізнатися, як протидіяти дезінформації за допомогою штучного інтелекту? Долучайтеся до літньої школи "AI for Defence: Drones, Security, and Disinformation", де зможете створити власне AI-рішення для боротьби з фейками та ІПСО", - йдеться в повідомленні Мінцифри.

За словами міністра цифрової трансформації, учасники школи зможуть дізнатися, як моніторити дезінформацію за допомогою нейромереж.

Серед інших напрямів школи — створення безпілотників та програмного забезпечення для дронів.

"У фіналі команди учасників створять власні моделі для боротьби з фейками та ІПСО й запітчать їх суддям", - повідомив Федоров.

Топові представники ШІ-стартапів і спеціалісти з кібербезпеки розкажуть про:

  • інструменти та стратегії пошуку дезінформації;
  • використання штучного інтелекту для роботи з масивами даних;
  • кейси дипфейків та як вони шкодили державі й суспільству;
  • особливості кібербезпеки в державних органах.

Навчання відбудеться в змішаному форматі в кінці червня. Зареєструватися можна до 26 травня за посиланням.

Детальніше про час та місце школи учасники дізнаються перед заходом.

Довідка:

Захід організований Мінцифрою спільно з КПІ ім. Ігоря Сікорського, Львівською політехнікою, Харківським національним університетом радіоелектроніки у співпраці з Osavul — партнером держави у сфері захисту від інформаційних загроз за допомогою ШІ.

Федоров, Мінцифри
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