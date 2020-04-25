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Кулеба: Оновлення американської військової допомоги Україні не буде достатньо для того, щоб здобути перемогу

25.04.2024 / 11:14
Лише поновлення американської військової допомоги Україні не буде достатньо для того, щоб здобути перемогу над російськими окупантами. Заходу слід збільшити оборонне виробництво.

Як повідомляє РБК-Україна, про це в інтерв'ю The Guardian заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Жоден пакет не зможе зупинити росіян. Що зупинить росіян, то це єдиний фронт усієї України та всіх її партнерів", - зазначив Кулеба, коментуючи майбутнє відновлення постачання зброї із США до України.

За словами міністра, країнам Заходу необхідно збільшити виробництво зброї, як це вже зробила Україна.

"Коли я бачу, чого досягла Росія у створенні оборонно-промислової бази за два роки війни і чого досяг Захід, я думаю, що на Заході щось не так. Захід повинен зрозуміти, що епоха миру в Європі закінчилася", - додав Кулеба.

Він уточнив, що пік оборонного виробництва в країнах-союзниках України очікується не раніше кінця 2024 року, тому Київ допускає продовження бойових дій у 2025 році.

Кулеба
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