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Українці вважають, що укладання безпекових угод допомагає протистояти російській агресії, - опитування

19.04.2024 / 14:21
Переважна більшість українців вважає, що укладання двосторонніх угод у сфері безпеки допомагає Києву протистояти повномасштабній російській агресії.

Про це свідчить опитування соціологічної служби Центру Разумкова, опубліковане 18 квітня, пише "Європейська правда".

На питання про те, чи сприятиме зміцненню України в протистоянні російській агресії укладення двосторонніх безпекових угод, позитивно відповів 81% респондентів. Однозначно підтримують цю тезу майже 44%, решта 37% схиляються до цього.

Натомість лише 9% вважають, що безпекові угоди не сприяють протидії агресії росії (майже 3% респондентів однозначно це відкидають, 6% схиляються до такої позиції).

Найбільш оптимістично двосторонні угоди про безпеку оцінюють жителі західних областей України (89%), а найменше – східних (70%).

У липні 2023 року лідери "Групи семи" спільно з Україною ухвалили декларацію, що стала основою для укладання двосторонніх безпекових угод. Вони, як передбачається, мають гарантувати довготривалу підтримку України до її вступу в НАТО.

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