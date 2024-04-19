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Відомий екскурсовод висловився проти можливого знесення колишньої Арки дружби народів

19.04.2024 / 12:16
Київський екскурсовод Олексій Шимановський на сторінці у Facebook висловився категорично проти можливого знесення Арки свободи українського народу (колишньої Арки дружби народів) у Києві, хоча раніше підтримав знесення статуї російського та українського робітників під аркою.

Про це пишуть Українськи новини.

"Свого часу я підтримав знесення статуї російського та українського робітників під аркою Дружби Народів - мав такий гріх. І навіть давав про це журналісту коментар, який показали по телевізору.

Вважаю, що статуя не мала художньої цінності, була наскрізь вторинною і потворною. Тому, якщо вже я взяв на себе тоді сміливість, було б нечесно і зараз не висловитися - я категорично проти знесення арки. Я ще тоді журналісту сказав - у статуї тільки один безсумнівний плюс, вона дуже правильно композиційно розташована. Там треба щось інше просто поставити, професіонал вирішить. Але знести арку - АРКУ!!!! - це про що взагалі? Просто поламати гарну, красиву, цінну річ. Воістину, коли Господь хоче покарати, він позбавляє розуму", - резюмував Шимановський.

Арка дружби народів, Шимановський
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