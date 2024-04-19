Нардеп Николай Тищенко потребовал немедленно уйти в отставку вице-премьера Александра Кубракова за растрату 76 млрд грн

В то же время стало известно, что ответственным за проект защиты Трипольской ТЭС был назначен вице-премьер-министр Украины по восстановлению, министр инфраструктуры Александр Кубраков, получивший 76 млрд грн финансирования госбюджета на это. В частности, именно на эту ТЭС – 10 млрд грн.

Народный депутат Николай Тищенко после того, как Александр Кубраков не пришел в Верховную Раду после его вызова для объяснения ситуации, выразил свое возмущение.

«Требую немедленно уйти в отставку вице-премьера Александра Кубракова за растрату 76 млрд грн», - заявил Николай Тищенко.

Он подчеркнул, что если Кубраков знал, что «защитить ТЭС невозможно, тогда на что и куда было потрачено 76 миллиардов военного бюджета?!».

«Зачем врать Президенту, что за 10 млрд Трипольская ТЭС стала защищенной на 100%?!», - задал прямые вопросы Александру Кубракову народный депутат.

И добавил: «Какие работы были проведены? Почему за 2 года так и не сделали диверсификацию на несколько подстанций, чтобы не было как сейчас – попадание в одну точку и абсолютно все уничтожено?».

Народный депутат продолжает настаивать на том, чтобы уйти в отставку Александра Кубракова и признать его ответственным за то, что Трипольская ТЭС без должной выделенной защиты, в 10 млрд грн, оказалась легкой мишенью для агрессора.

Отметим, что после уничтожения Трипольской ТЭС народные депутаты вызвали Александра Кубракова в Верховную Раду для объяснения.

Но министр инфраструктуры не пришел в сессионный зал, объяснив это участием в каких-то региональных заседаниях.