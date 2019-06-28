В "Слуге народа" изучают инициативу прибавлять 20% к счету русскоязычных клиентов в ресторанах

Об этом он заявил журналистам.

"Я пока что изучаю эту инициативу и пока уверенного мнения у меня нет", - сказал Тищенко в ответ на вопрос о его отношении к инициативе Цигипы.

Он отметил, что существует большое количество русскоязычных граждан, и нельзя влиять на выбор языка, на котором им удобно разговаривать, но при этом законы должны соблюдаться и это является проблемой.

Тищенко не конкретизировал, в чем именно состоит проблема.

Ранее активист от партии Святослава Вакарчука "Голос" Сергей Цыгипа написал у себя в Facebook, что из солидарности с грузинами, которые решили прибавлять к счету россиянам 20% стоимости заказа в кафе и ресторанах, было бы неплохо, если украинские рестораны и кафе стали бы добавлять 20% к счету русскоязычных клиентов.

Затем активист добавил, что это было его личное мнение.

Партия "Голос" не стала комментировать инициативу своего активиста.

Ресторатор и телеведущий "Николай Тищенко баллотируется в депутаты от партии "Слуга народа" (лидер которой Дмитрий Разумков подчеркивает , что является русскоязычным украинцем) по мажоритарному округу №219 в Киеве.

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