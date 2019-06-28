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В УПЦ провели форум, посвященный социальному служению Церкви в вопросах преодоления алкоголизма и наркомании

28.06.2019 / 16:56
В форуме приняли участие представители 11-ти епархий Украинской Православной Церкви

В день памяти Священномученика Владимира (Богоявленского), митрополита Киевского, 27 июня, в Киеве состоялся форум священников и мирян Украинской Православной Церкви, работающих в сфере профилактики и реабилитации алко- и наркозависимых «Социальное служение Церкви в сфере преодоления алкоголизма и наркомании».

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел УПЦ, форум начался с Божественной Литургии в Свято-Троицком Ионинском монастыре столицы. Литургию возглавил архиепископ Обуховский Иона.

В своем слове глава Синодального отдела по делам молодежи вспомнил о трудах на ниве утверждения трезвости священномученика Владимира и отметил роль Свято-Владимирского братства в возрождении трезвенного движения в Украине.

Форум продолжил свою работу в конференц-зале гостиницы "Park inn by Radisson". Архимандрит Иоасаф (Перетятько) отметил, что несмотря на разное видение методов реабилитации зависимых, цель состоит в том, чтобы объединиться для возможности сказать: "все пути имеют право на существование, если они помогают оставаться живым».

В форуме приняли участие представители 11-ти епархий Украинской Православной Церкви.

В заключительном выступлении отец Иоасаф определил задачи будущих встреч и поблагодарил участников за плодотворное сотрудничество и обмен опытом на благо Церкви.

Источник: Inpress.ua
алкоголизм, наркомания, упц мп, УПЦ
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