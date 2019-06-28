﻿Зеленский обратился к Путину из-за моряков

Об этом он сказал на брифинге в Киеве.

В ходе брифинга Зеленский раскритиковал действия украинского внешнеполитического ведомсва по коммуникации с РФ по вопросу украинских моряков, а также призвал Путина вернуть захваченных моряков.

"Я хочу обратиться к президенту Российской Федерации Владимира Путина: у нас у всех есть дети, вертите детей родителям", - заявил он.

Напомним, Зеленский заявил, что не видел ответа Министерства иностранных дел Украины на ноту Российской Федерации по вопросу моряков.

26 июня МИД Украины сообщил, что получил от РФ ноту по морякам, необходимость освобождения которых подтвердил международный трибунал. В МИД сообщили, что РФ в своей ноте заявила о необходимости получения письменных гарантий от Украины о продолжении уголовного преследования моряков "в соответствии с российским законодательством". В свою очередь, глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что такого не будет.

Отметим, согласно решению Международного трибунала ООН по морскому праву, Россия должна была до 25 июня освободить украинских моряков, захваченных в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.

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