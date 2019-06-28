Обеспечение армии заблокировано из-за обысков ГБР, заявили в Минобороны

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В Украине заработает рынок электроэнергии: что будет с тарифами за свет26.06.2019 / 09:38Последние новости рубрики
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Кабмин ограничит стоимость отопления
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12:50
Кабмин установил предельный тариф на горячую воду для населения
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Маркарова: Украина ведет активные переговоры с МВФ о новой программе
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Данилишин раскритиковал политику удержания высокой учетной ставки НБУ
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НБУ анонсировал эмиссию банкноты 1 тыс. грн
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