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Обеспечение армии заблокировано из-за обысков ГБР, заявили в Минобороны

28.06.2019 / 18:14
В связи с изъятием подлинных документов, образцов-эталонов и всех электронных носителей работа Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ полностью заблокирована.

Об этом заявил начальник управления Дмитрий Марченко.

"У нас были изъяты оригиналы документов, рабочие образцы и, соответственно, все электронные носители информации. Это говорит о том, что полностью парализована работа нашего главного управления. Ни выдать заключение на проведение торгов, ни получить готовую продукцию мы сейчас не можем. То есть полностью остановлены поставки в армию средств защиты. Насколько долго это будет продолжаться, мы не знаем, но сегодня мы ничего делать не можем. Мы просили оставить оригиналы документов, мы просили оставить рабочие образцы, мы просили оставить образцы-эталоны, но нас не услышали", - подчеркнул Марченко.

По словам адвоката Владимира Охрименко, который выступает стороной защиты по делу, во время проведения обыска были изъяты документы, не указанные в перечне, определенном судом.

Ранее волонтер и общественный деятель Юрий Бирюков заявил, что отныне Министерство обороны не имеет права покупать или принимать на склады ни одного элемента вещевого обеспечения, поскольку следователи Государственного бюро расследований во время обысков изъяли оригиналы всей рабочей документации.

Накануне директор Государственного бюро расследований Роман Труба заявил, что ГБР проводит 40 обысков по делу по факту закупки для нужд Министерства обороны непригодного имущества по завышенным ценам.

Источник 

Минобороны, обыски
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