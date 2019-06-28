В районе Станицы Луганской противник отошел от пешеходного моста в соответствии с мирным планом

"В соответствии с мирным планом и реализацией рамочного решения Трехсторонней контактной группы от 20 сентября 2016 года, противник завершил первый этап отвод своих подразделений в районе Станицы Луганской – отошел от пешеходного моста", - сказано в сообщении пресс-центра ООС на странице в соцсети Фейсбук в четверг, 27 июня.

Как отмечается, пока идет процесс разведения сторон, резерв украинских войск в районе Станицы Луганской находятся в полной боевой готовности.

"В случае отсутствия дальнейших шагов по отводу российско-оккупационных войск за определенные рубежи украинские военные немедленно вернутся на свои позиции", - подчеркивают в ООС.

"Для максимальной безопасности гражданского населения, проживающего в Станице Луганской, а также граждан Украины, которые пересекают контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ), силами групп разминирования Вооруженных сил и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины проводится проверка дороги (гуманитарного коридора) и прилегающей к ней местности с целью выявления и обезвреживания взрывоопасных предметов", - сказано в сообщении.

В течение четверг, 27 июня, осуществления других мероприятий в рамках разведения сил и средств украинской стороной не запланировано.

Вместе с тем, объединенные силы гарантируют безопасность передвижения мирных жителей и бесперебойную работу КПВВ. "Пропуск осуществляется в штатном режиме", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, 26 июня штаб операции объединенных сил сообщил, что у КПВВ "Станица Луганская" в среду, 26 июня, днем состоялся первый этап отвода украинских подразделений под наблюдением ОБСЕ. За отводом войск также наблюдал лично командующий объединенных сил генерал-лейтенант Александр Сырский. По его словам, это первый этап отвода сторон от окраин Станицы.

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