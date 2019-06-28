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УЗ увеличила сроки предварительной продажи билетов

28.06.2019 / 15:51
АО "Укрзализныця" увеличила сроки предварительной продажи билетов с 45 до 60 суток до даты отправления. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Как отметили в пресс-службе, эта услуга доступна для ряда популярных поездов внутреннего и международного сообщения и беспересадочных вагонов.

"Таким образом, пассажиры могут заранее спланировать свое путешествие и купить билеты на даты отправления, начиная с 5 сентября 2019 года", - говорится в сообщении.

Продажа проездных документов с 8 июля, за 60 суток до отправления поезда, доступна для всех поездов категории "Ночной экспресс" (кроме поездов № 1/2 Ивано-Франковск - Константиновка, № 10/9 Киев - Мариуполь, № 20/19 Киев - Лисичанск) и поездов международного сообщения со странами Запада формирования АО "Укрзализныця".

Напомним, "Укрзализныця" назначила дополнительные поезда в южном направлении, увеличив их общее количество до 30. На сегодняшний день в продаже есть места на все направления.

За 2018 год "Укрзализныця" повысила тарифы на пассажирские перевозки дважды - на 12% в мае и 12% в октябре.

Источник 

Укрзализныця, продажа билетов
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