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Нефедов хочет перевести таможенников на контракт

28.06.2019 / 15:19
Победитель конкурса на должность председателя ГТС, замминистра экономического развития и торговли Максим Нефедов сообщил о вероятности перевода работы таможни на контрактную систему работы.

Об этом он сказал в комментарии «Радио Свобода».

«Я сторонник того, чтобы перевести таможню на контрактную систему работы. А не так, как сейчас в госслужбе: человек устраивается и предполагается, что он работает там пожизненно, до пенсии. А когда есть какой-то сначала краткосрочный контракт, затем переходит в трехлетний, пятилетний и так далее. Когда устанавливается KPI (индикатор эффективности - ред.) на конкретного человека, так и групповые. Главное - получать результат », - сказал Нефедов.

Он добавил, что в организации работы таможни будет пользоваться не только новыми идеями, но и ранее полученным опытом.

«Нам очень редко надо выдумывать какой-то велосипед или какие-то уникальные, гениальные решения. Уже существует огромное количество планов по реформе таможни, составленных и предыдущим Министерством финансов под руководством господина Данилюка, и под руководством нынешнего министра госпожи Маркаровой. Есть большой проект, который был разработан американской таможней и предложенный правительству Украины. Поэтому не стоит вопрос что-то придумать », - добавил Нефёдов.

Напомним, 25 июня состоялся финальный этап конкурса на должность главы новой Государственной таможенной службы. Конкурсная комиссия решила рекомендовать правительству назначить на должность руководителя службы Максима Нефёдова.

В конце 2018 Кабинет министров Украины разделил Государственную фискальную службу на налоговую и таможенную службы и сообщил о намерении провести конкурс на руководителей вновь образованных ведомств.

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таможенная служба, Нефёдов
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