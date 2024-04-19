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Петро Порошенко є найвпливовішим українським політиком сучасності: Олена Кирилюк розповіла про "плідну співпрацю" партії Порошенка та Нотаріальної палати України

19.04.2024 / 11:27
Нотаріальна палата України є активним учасником у аналізі та обговоренні усіх нормативно-правових актів, які стосуються нотаріальної діяльності.

Про це в інтервʼю From.com.ua розповіла Перший віце-президент Нотаріальної палати України Олена Кирилюк.

Вона в інтервʼю акцентувала увагу на тому, що на сьогоднішній день дуже важливим є вдосконалення законодавства у сфері нотаріату та усунення юридичних колізій.

«По кожному законопроекту, проекту нормативно-правового акту Нотаріальна палата України проводить аналіз, висновки Нотаріальної палати є загальнодоступними, адже НПУ діє на засадах прозорості та відкритості», - зауважила Олена Кирилюк.

На питання журналіста видання, хто з сучасних політиків має гарні законодавчі ініціативи та погляди щодо вдосконалення реєстраційного законодавства, Олена Кирилюк відповіла, що така людина – голова фракції «Європейська Солідарність» у ВР Петро Порошенко.

«Думаю, що найвпливовіший політик з адекватними ідеями, стосовно того, як покращити законодавство у сфері нотаріату – Петро Олексійович Порошенко. Як з Петром Порошенко, так і з усією політичною партію "Європейська Солідарність", ми маємо спільні погляди на необхідність правильних, дієвих та якісних змін у реєстраційному законодавстві», - відверто розповіла Олена Кирилюк.

Перший віце-президент Нотаріальної палати України запевнила, що вона і її колеги дуже цінують їхню співпрацю.

«Це підтверджується відправленим нами листом із висловленням щирої подяки за плідну співпрацю, зокрема в аналізі, виявленні та висвітленні недоліків законопроекту № 9156-д від 01.05.2023 про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення непорушності майнових прав», - поінформувала вона.

Також вона подякувала окремо члену політичної партії «Європейська Солідарність» Олексію Гончаренку за сприяння блокуванню цього законопроекту шляхом внесення ним проекту постанови №9156-д-П від 04.05.2023 про скасування рішення Верховної Ради України від 03.05.2023 про прийняття за основу та в цілому проекту Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення непорушності майнових прав.

«Можу впевнено зазначити, що як з приводу вказаного та вже прийнятого законопроекту, так і в цілому, наші погляди щодо вектору розвитку нашої країни з фракцією "Європейської Солідарності" співпадають», - резюмувала Олена Кирилюк.

Порошенко, Кирилюк
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