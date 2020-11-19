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Чугаенко: Медведчук вместо Зеленского пытается решить проблему с коронавирусом в Украине

19.11.2020 / 12:23
Многие представители украинской власти тайно прививаются вакциной от коронавируса российского производства, уверенные в том, что она эффективна, однако Президент Украины Владимир Зеленский не желает решить проблему с вакцинацией для простых украинцев, вместо него эту задачу пытается решить глава Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук.

Это вызывает недоумение у ряда аналитиков. В частности, медиаэксперт Татьяна Чугаенко убеждена в том, что вместо того, чтобы записывать видеоблоги из Феофании, Владимир Зеленский должен защитить украинцев от коронавируса, тем более что Виктор Медведчук уже договорился о поставках вакцины из России. Об этом она заявила в эфире NewsOne.

«Лучше бы он (Президент Зеленский, – Ред.) вакцину от коронавируса обеспечил Украине. Медведчук договорился в России. Что мешает? Европейская вакцина в ближайшее время у нас не появится. У нас статистика заболеваемости больше 10 000 (заболевших COVID-19, – Ред.) каждый день. А дальше, скорее всего, будет хуже», – упрекнула главу государства эксперт.

Также Чугаенко сообщила, что многие украинские политики уже привиты российской вакциной от коронавируса, что говорит о ее высокой эффективности, и их сообщения о заболеваемости COVID-19 – лишь PR-ход.

«У нас сейчас мор повальный среди власть имущих. Они все переболели. Хотя есть информация, что якобы все известные политики втихаря сделали себе прививку российской вакциной от коронавируса. Потом сдали тест, который в первые дни показал позитивный результат. Они громко рассказали, что коронавирус, а через какое-то время сообщили, что они коронавирус победили», – добавила она.

Ранее Виктор Медведчук заявил, что именно с производителями российской вакцины надо вести переговоры, если украинская власть собирается спасать граждан нашей страны, а не кормить грантоедов, осуществляющих закупки лекарственных препаратов за бюджетные средства.

«Однако вместо реальных действий по вакцинированию населения власть строит воздушные замки, ведет переговоры о закупках несуществующей вакцины западных компаний и тратит деньги из коронавирусного фонда на строительство дорог», – сказал Виктор Медведчук.

коронавирус, вакцина, Медведчук, Чугаенко
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