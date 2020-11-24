Зеленский радуется, что новый карантин сдерживает эпидемию

Об этом сообщает Офис президента по результатам селекторного совещания 23 ноября

Прямая речь Зеленского: "Карантин выходного дня и дополнительные меры безопасности дают свои результаты. Мы должны сделать все, чтобы избежать полного локдауна. Пока статистика показывает, что нам удается сдерживать прогнозируемый рост".

Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что недельная динамика заболеваемости коронавирусом стабилизировалась.

Президент также добавил, что сейчас важно восстановить все экономические программы и начать новые, чтобы помочь как можно большему количеству людей.

Премьер-министр Денис Шмыгаль на это ответил, что на прошлой неделе правительство разработало план действий по поддержке бизнеса и отдельных отраслей. Он пообещал, что "государство поддержит предпринимателей".

Напомним: 11 ноября Кабмин отменил адаптивный карантин, усилил будничный карантин по всей Украине и ввел полный "локдаун" по выходным с 14-го до 30-го ноября по меньшей мере.

22 ноября в Украине обнаружили 10 945 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, госпитализировали 1 165 человек, потеряли 124 пациентов, признали выздоровление 4 143 человек.

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