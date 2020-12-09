Медведчук решил задачу, которую на самом деле должен решать президент Зеленский, - Романченко о производстве вакцины от коронавируса в Украине

Так политический эксперт Виталий Романченко прокомментировал публикацию в The Washington Post под заголовком "США до лета не получат дополнительные дозы вакцины от Pfizer и BionTech, после того, как администрированием процесса занялась Великобритания".

Об этом Романченко написал в своей колонке на сайте "Корреспондент".

"Прочтение новостной ленты всего за один день наглядно демонстрирует текущую пессимистическую ситуацию с вакциной от коронавируса. Точнее, с отсутствием вакцины от COVID-19. Итак, среди украинской власти царит хаос. У Зеленского раболепно смотрят на и. о. посла США. А что может обещать временная поверенная в делах США Кристина Квин, если The Washington Post прямо пишет, что даже Белый дом не в силах решить вопрос с вакциной для американцев? Что она может сделать, кроме как обещать в стиле "Спокойно, индейцы! Большой Белый брат думает о вас?!" - язвительно отреагировал эксперт.

Романченко сделал вывод, что СНБО и Минздрав делают взаимоисключающие заявления, причем никто не может толком назвать сроки, когда Украина получит первые партии вакцины.

"Да и при самом оптимистическом сценарии, если отталкиваться от обещаний Минздрава "темпы в 800 тысяч –1 миллион человек в месяц" из расчета на 36 миллионов населения, то выходит, что вакцинация затянется минимум на 2,5 года", - привел свои расчеты автор.

Романченко подчеркнул, что сегодня конкретные решения по борьбе с пандемией коронавируса звучат не из посольства США и, тем более, не из Офиса президента Зеленского, а, скорее, от таких топовых политиков как председатель политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук.

"В октябре Медведчук всего за одну личную встречу с российским президентом Владимиром Путиным решил вопрос с поставками вакцины, причем власти РФ согласились передать Украине препарат без очереди. Но, как мы помним, временная поверенная США Кристина Квин публично запретила властям независимой Украины покупать вакцину в РФ", - напомнил автор.

И вот теперь Медведчук решил задачу, которую на самом деле должен решать президент Зеленский, подчеркнул Романченко.

"Политик на высшем уровне договорился о производстве вакцины на территории Украины. Российский центр им. Н. Ф. Гамалеи объявил, что готов передать лицензию и сырье для производства "Спутник V" украинскому предприятию "Биолик" из Харькова", - сообщил политический эксперт.

"В общем, не стоит удивляться, что Медведчук решает задачу с вакцинацией украинцев быстрее, чем Зеленский, посол США и компания. Причем, простому украинцу этот вариант еще и дешевле обойдется, да и темпы вакцинации будут оперативными, а не в стиле "мертвому припарки", как предлагает украинский Минздрав", - заключил политический эксперт Виталий Романченко.