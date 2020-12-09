Войти | Зарегистрироваться
18:24

среда,
09 декабря
Онлайн
Под ударом не только легкие. Какие органы человека поражает коронавирус
Жизнь
Под ударом не только легкие. Какие органы человека поражает коронавирус
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
Жизнь
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

"Черный пиар" против производства вакцины от коронавируса запустила власть, - Фортуна

09.12.2020 / 17:28
Вместо того чтобы спасать украинцев, власть во главе с Владимиром Зеленским бросила все силы, чтобы дискредитировать инициативу по производству вакцины от коронавируса в Украине, о котором договорился председатель политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил политический эксперт Ростислав Фортуна.

"Почему мы не говорим о вакцине? Без вакцины мы не решим вопрос с коронавирусом. Виктор Медведчук договорился о том, чтобы у нас вакцину производили прямо в Украине, на предприятии "Биолек", - сообщил эксперт.

Ростислав Фортуна уточнил, что именно власть во главе с Зеленским запустила кампанию по "черному пиару", чтобы помешать Виктору Медведчуку организовать производство вакцины от коронавируса в Украине.

"Но наша власть и президент Зеленский считают иначе. Они не обеспечивают ни больницы, ни медиков, но они и не дают возможность Медведчуку производить вакцину в Украине.

Они уже даже свои СМИ подключили и Telegram-каналы, которые утверждают, что компания "Биолек" не согласилась. На самом деле она согласилась. Сейчас этот вопрос заключается только в сертификации. Сырье готовы давать, технологию готовы давать. Нужна только сертификация от нашего Министерства здравоохранения. Но с этим может быть сейчас проблема, потому что оно играет в политику и пытается показать, что власть контролирует ситуацию. Власть не контролирует ситуацию", - подчеркнул политический эксперт.

Фортуна пояснил, что и президент Владимир Зеленский, и власть в целом боятся Виктора Медведчука, потому что его влияние растет.

"Наш министр Степанов пошел к послу США, вышел и сказал "Мы не будем покупать российскую вакцину". Чем это считать, как не внешним влиянием? И президент нашей страны, и правящая верхушка боятся Виктора Медведчука, потому что его политическое влияние растет. Он делает большинство шагов, которые нравятся народу и он доказывает это своими делами", - отметил эксперт.

"Для примера, 73% украинцев не хотят продолжать сотрудничество с МВФ, как свидетельствуют опросы. Еще один ключевой момент - это вакцина. Большинство людей хотят получить вакцину и быть защищенными от этого недуга. Но власть нам ничего не предлагает", - аргументировал политический эксперт Ростислав Фортуна.

вакцина, Медведчук, Фортуна
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
9 декабря
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.