"Черный пиар" против производства вакцины от коронавируса запустила власть, - Фортуна

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил политический эксперт Ростислав Фортуна.

"Почему мы не говорим о вакцине? Без вакцины мы не решим вопрос с коронавирусом. Виктор Медведчук договорился о том, чтобы у нас вакцину производили прямо в Украине, на предприятии "Биолек", - сообщил эксперт.

Ростислав Фортуна уточнил, что именно власть во главе с Зеленским запустила кампанию по "черному пиару", чтобы помешать Виктору Медведчуку организовать производство вакцины от коронавируса в Украине.

"Но наша власть и президент Зеленский считают иначе. Они не обеспечивают ни больницы, ни медиков, но они и не дают возможность Медведчуку производить вакцину в Украине.

Они уже даже свои СМИ подключили и Telegram-каналы, которые утверждают, что компания "Биолек" не согласилась. На самом деле она согласилась. Сейчас этот вопрос заключается только в сертификации. Сырье готовы давать, технологию готовы давать. Нужна только сертификация от нашего Министерства здравоохранения. Но с этим может быть сейчас проблема, потому что оно играет в политику и пытается показать, что власть контролирует ситуацию. Власть не контролирует ситуацию", - подчеркнул политический эксперт.

Фортуна пояснил, что и президент Владимир Зеленский, и власть в целом боятся Виктора Медведчука, потому что его влияние растет.

"Наш министр Степанов пошел к послу США, вышел и сказал "Мы не будем покупать российскую вакцину". Чем это считать, как не внешним влиянием? И президент нашей страны, и правящая верхушка боятся Виктора Медведчука, потому что его политическое влияние растет. Он делает большинство шагов, которые нравятся народу и он доказывает это своими делами", - отметил эксперт.

"Для примера, 73% украинцев не хотят продолжать сотрудничество с МВФ, как свидетельствуют опросы. Еще один ключевой момент - это вакцина. Большинство людей хотят получить вакцину и быть защищенными от этого недуга. Но власть нам ничего не предлагает", - аргументировал политический эксперт Ростислав Фортуна.