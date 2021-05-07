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В Запорожской и Полтавской областях с 7 мая вводится "желтый" уровень эпидопасности – Немчинов

07.05.2021 / 11:18
"Красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 отменяется на территории Запорожской и Полтавской областей в ночь на 7 мая.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов со ссылкой на результаты внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 6 мая.

"Государственная комиссия решила отменить с 00 часов 00 минут 7 мая 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Запорожской и Полтавской областей", - написал Немчинов в своем телеграм-канале.

Он отметил, что на территории указанных регионов будут введены ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "желтого" уровня эпидемической опасности.

Источник

коронавирус, COVID-19
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