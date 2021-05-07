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Десятки тысяч военных РФ остаются у границы Украины - генсек НАТО

07.05.2021 / 10:47
Россия оставила у границы Украины десятки тысяч военнослужащих и оружие после недавнего отвода части своих войск.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг перед участием в заседании министров обороны стран ЕС, сообщает "Европейская правда".

"Мы обсудим модель агрессивного поведения России, от опасных операций разведки в Болгарии и Чехии до наращивания военных сил вокруг Украины и на ее территории. Мы видели отвод части российских военных от границы с Украиной, однако десятки тысяч российских военных остаются", - сказал Столтенберг.

По его словам, Россия оставила в регионе много оружия и готового к использованию снаряжения, а также ввела ограничения на перемещения в Черном море и доступ к Азовскому морю через Керченский пролив.

"Поэтому НАТО должно сохранять бдительность и продолжать следить за ситуацией. Сейчас больше российских подразделений в и вокруг Украины, чем до недавнего увеличения напряжения", - добавил генсек.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в четверг в Киеве заявил, что Россия продолжает представлять военную угрозу на украинской границе, несмотря на отвод части личного состава и техники.

Источник

граница, НАТО, РФ
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