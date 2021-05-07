Зеленский анонсировал подписание в будущем двустороннего соглашения между Украиной и США

"Отдельно мы проговорили формат поддержки фундаментальной. Мы говорили о вопросах альянса и о вопросе возможного двустороннего очень серьезного соглашения, но это вопрос будущего. Сейчас очень сложно говорить о деталях", - сказал Зеленский на совместной с госсекретарем США Энтони Блинкеном пресс-конференции 6 мая в Киеве.

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