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Зеленский анонсировал подписание в будущем двустороннего соглашения между Украиной и США

07.05.2021 / 10:16
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал возможное подписание в будущем двухстороннего соглашения между Украиной и США.

"Отдельно мы проговорили формат поддержки фундаментальной. Мы говорили о вопросах альянса и о вопросе возможного двустороннего очень серьезного соглашения, но это вопрос будущего. Сейчас очень сложно говорить о деталях", - сказал Зеленский на совместной с госсекретарем США Энтони Блинкеном пресс-конференции 6 мая в Киеве.

Источник

США, соглашение, Зеленский
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