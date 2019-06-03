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Зеленский: американский законопроект об усилении поддержки Украины является важным сигналом крепкого стратегического партнерства

03.06.2019 / 13:31
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента США Дональда Трампа за приглашение совершить официальный визит в Вашингтон.

Как сообщает в субботу, 2 мая, пресс-служба президента Украины, Зеленский также подчеркнул, что проект закона об усилении поддержки Украины, который был презентован в Палате представителей Конгресса США, является важным сигналом о крепком стратегическом партнерстве двух стран.

"Спасибо Соединенным Штатам Америки за последовательную поддержку территориальной целостности Украины", - отметил глава Украинского государства.

В сообщении напоминается, что проект закона "О предоставлении поддержки Украине для защиты ее независимости, суверенитета и территориальной целостности" направлен на усиление обороноспособности Украинского государства, в частности путем передачи вооружений, продажи летальных оборонных средств Вооруженным силам Украины, а также укрепление возможностей Украины противостоять российским кибератакам.

Перечень видов вооружений, которые могут быть переданы Украине, дополняется противотанковыми, противокорабельными и противовоздушными системами. Также в документе предусмотрено предоставление Украинскому государству статуса главного военно-политического союзника США.

Как разъяснило посольство Украины в США на странице в соцсети Фйсбук, законопроект, представленный в Палате представителей Конгресса США, предусматривает возможность предоставления Украине статуса главного союзника США вне НАТО на период от момента вступления данным документа в силу до вступления нашего государства в Североатлантический альянс.

"Такой статус может быть использован для упрощения процедуры передачи Украине оборонительных средств", - сказано в сообщении.

В проекте закона говорится, что политика США должна включать поддержку: суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, а также евроатлантической и европейской интеграции нашего государства; права народа Украины свободно определять свое будущее и принимать независимые и суверенные решения в сфере внешней политики и политики безопасности, в том числе относительно взаимоотношений с другими странами и международными организациями без вмешательства, запугивания или давления со стороны других стран; права Украины на защиту от российской агрессии путем предоставления ей безопасности помощи со стороны США; дальнейшего утверждения демократических ценностей в Украине, в том числе путем укрепления верховенства права, усиления прозрачности и ответственности в государственном секторе, а также борьбы с коррупцией.

Кроме этого, согласно документу, политика США должна быть направлена на неприятие любых территориальных изменений Украины, совершенных силовым способом, в том числе путем незаконного вторжения РФ в Крым и Донбасс и оккупации этих территорий; осуждение продолжающегося удерживания российской стороной 24-х членов экипажей судов украинских ВМС, захваченных вблизи Керченского пролива в ноябре 2018 года; побуждение РФ к полной имплементации Минских соглашений, поддержку развертывания на Донбассе международных механизмов безопасности.

"Представленный законопроект считаем новым важным шагом, направленным на углубление украинско-американского стратегического партнерства в борьбе с российской агрессией". – сообщили в посольстве Украины в США.

Источник

США, Зеленский
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