Баканов в Вашингтоне рассказал о стратегических посланиях Зеленского

Как сообщает пресс-центр СБУ, Баканов "довел до американской стороны ряд стратегических посланий" Зеленского.

В частности, во время встречи с заместителем помощника Госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джорджем Кентом была подтверждена неизменность внешнеполитического курса Украины, углубление евроатлантической интеграции нашего государства.

Также Баканов "отметил преданности новой команды в Киеве курсу политических и экономических реформ, приближающих Украину к лучшим европейским стандартам".

Отмечается, что стороны уделили особое внимание развитию сотрудничества в военно-технической и энергетической сферах.

Пресс-центр СБУ сообщает, что визит Баканова проходит по приглашению американской стороны и имеет целью ознакомить руководителя СБУ результатам Украина-американского сотрудничества безопасности.

"Украина рассчитывает на непрерывный и более интенсивный диалог с представителями Белого Дома и Государственного департамента США", - отметил Баканов во время беседы со специальным помощником президента США по вопросам Европы Фионой Гил.

Напомним: президент Украины Владимир Зеленский получил от своего американского коллеги Дональда Трампа приглашение посетить Соединенные Штаты с официальным визитом.

Посол Украины в Вашингтоне Валерий Чалый заявил, что визит Зеленского в США и его встреча с Трампом возможны после досрочных парламентских выборов в Украине, возможно, уже в августе.

Источник