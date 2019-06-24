Суд установил проживание Саакашвили в Украине только с четвертого раза

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В Европе раскритиковали решение Кабмина о ПСО по поставкам электроэнергии и предложили альтернативу14.06.2019 / 09:42Последние новости рубрики
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17:21
Кистион: цена на газ для населения должна снизиться на 200-300 гривен
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16:49
Зеленский о превращении Украины в богатую страну: не мешать бизнесу, вкладывать в образование, науку и технологии
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14:46
Зеленский обещает бизнесу проведение в Украине налоговой амнистии на льготных условиях
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"Нафтогаз" предлагает "Газпрому" "запасной вариант" по транзиту газа
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Премьер поручил подготовить предельные цены на тепло и горячую воду для снижения текущих на 15-20%
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Точка кипения: топ-5 самых "горячих" знаменитостей на отдыхе
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Зеленский в Берлине встретился с Меркель: опубликованы фото
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В центре Киева в доме произошел мощный взрыв
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Акция в Москве: задержали Навального, журналистов, более 200 человек
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