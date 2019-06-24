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Суд установил проживание Саакашвили в Украине только с четвертого раза

24.06.2019 / 14:52
Лидер "Руху нових сил" Михаил Саакашвили с 11 по 19 июня четыре раза подавал заявления в Печерский райсуд Киева, пока наконец скандальный судья Сергей Вовк признал факт непрерывного проживания Саакашвили в Украине в течение 5 лет.

Соответствующая информация содержится на сайте "Судебная власть Украины".

Во всех четырех исках заявителем является Саакашвили, заинтересованным лицом - Печерский районный отдел Центрального межрегионального управления Государственной миграционной службы в г. Киеве и Киевской области. Предметом исков указано "установление факта, имеющего юридическое значение".

Три первых иска закончились лишь назначением состава суда, и только последний был назначен к судебному разбирательству.

По автоматизированной системе документооборота суда первый иск от 11 июня был распределен судье Роману Новаку. Второй иск, от 13 июня, попал на судью Олесю Батрин. Третий, от 14 июня – на Татьяну Остапчук.

Последний иск, от 19 июня, попал на скандального судью Сергея Вовка, который 21 июня вынес решение о непрерывном проживании Саакашвили в Украине в течение последних 5 лет, что открывает ему путь к регистрации кандидатом в народные депутаты.

Напомним: 21 июня Печерский районный суд Киева признал факт непрерывного проживания Михаила Саакашвили в Украине в течение 5 лет, что позволяет ему баллотироваться в народные депутаты на досрочных парламентских выборах.

Саакашвили отсутствовал в Украине с февраля 2018 года до мая 2019 года (когда был выдворен из Украины).

По закону, в народные депутаты могут баллотироваться только те граждане Украины, которые постоянно проживали на ее территории в течение последних пяти лет перед выборами.

Скандальный судья Сергей Вовк в 2012 году председательствовал в судебном заседании по сфабрикованному делу против экс-главы МВД Юрия Луценко. Тогда Волк приговорил Луценко к 4 годам лишения свободы.

4 марта 2015 года Верховная Рада приняла решение о лишении судьи неприкосновенности.

Вовка подозревали в принятии заведомо неправосудного решения по гражданскому делу, которым он лишил законного владельца его имущества.

Высшая квалификационная комиссия судей отстранила Вовка от должности, однако Высший админсуд отменил это решение.

Источник

суд, Саакашвили
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