Предлагаемая Саакашвили реформа судебной системы не решит существующих проблем

Об этом говорится в Указе № 169/2020 "Вопросы Национального совета реформ и Исполнительного комитета реформ", который глава государства подписал 7 мая.

Между тем судей удивляет такое решение президента, сообщает телеграм-канал "Под мантией".

И этому есть объяснение. Во-первых, назначение Саакашвили на должность председателя Исполнительного комитета реформ захочет использовать в своих целях ряд личностей, среди которых и глава Верховного суда Валентина Данишевская. "С назначением Михо на новую должность вокруг него начали собираться группы активистов. Так, члены Общественного совета добропорядочности Михаил Жернаков, Роман Маселко и Ко уже кучкуются, чтобы быть в пуле реформаторов. Через него хочет быть задействованной в процессе и глава ВС Валентина Данишевская. Все они активно пытаются реализовать через Саакашвили свои наработки судебной реформы, главная из которых - это увольнение судей первой и апелляционных инстанций", - сказано в сообщении.

Во-вторых, по мнению судей, через Саакашвили попытаются ввести в обновлённые Высшую квалификационную комиссию судей и Высший совет правосудия лояльных к пятому президенту, главе партии "Европейская солидарность" Петру Порошенко и экс-заместителю Администрации президента Алексею Филатову юристов. "Списки уже формируют, и очень скоро их передадут на утверждение руководителям активистов", - говорится в сообщении.

И в-третьих, судьи указывают на то, что Саакашвили избрал неподходящую, если не сказать смешную, стратегию для продвижения темы судебной реформы. "Саакашвили утверждает, что в бытность своего президентства успешно реформировал судебную власть в Грузии. Он говорит, что самый действенный механизм - это массовые посадки судей. Смешно слышать подобное из уст человека, который сам уже больше 5 лет прячется от судебной власти Грузии, утверждая, что она заполитизированна".

На самом деле, по мнению судей, Саакашвили просто напросто боится ехать в Грузию и оценить плоды свой реформы. "Почему? Для нас ответ очевиден. Он знает, что его реформа судов - утопия и абсолютно не решает существующих проблем. Но он будет ее продвигать. Очень скоро нас ждут сфабрикованные разоблачения и на их фоне - риторика о необходимости срочных увольнений судей", - сказано сообщении.

В то же время судей радует тот факт, что есть люди, которые прямо указывают Саакашвили на его ошибки и нежелание посетить Грузию, чтобы предстать там перед справедливым судом, который он так "успешно реформировал". "Хорошо, что есть такие народные депутаты, как Антонина Славицкая, которая публично задает этот вопрос Саакашвили и указывает на ошибочность его пути. Хорошо, что есть такие судьи, как Роман Брегей, который открыто в профиле социальных сетей заявляет о боязни Саакашвили поехать в Грузию и оценить свою реформу судебной власти", - подчеркивается в сообщении.

Между тем единственный успешный путь для проведения судебной реформы - это введение моратория лет на 10 на проведение любых реформ судебной власти, считают судьи.