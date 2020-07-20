Глава ВС ответила на заявления Саакашвили о реформе судебной системы

Об этом шла речь в интервью Данишевской агентству Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Кроме лозунгов о радикальных революционных изменениях, мы, собственно говоря, ничего конкретного не слышим. Говорят о создании идеальной системы, которая будет идеально работать. И идет борьба за то, кто будет назначать этих идеальных судей.

Что касается судебной системы в Грузии. Мы всегда радуемся успехам своих коллег в других странах. Однако, кажется, что от приговора грузинских судов в отношении господина Саакашвили сам господин Саакашвили не был в восторге".

Отвечая на вопрос о том, можно ли считать рациональной инициативу включения в Верховный суд судей-иностранцев, глава Верховного суда отметила, что результаты работы такого судьи "будут зависеть от того, под защитой какого государства он будет находиться".

Она также указала на неконституционность такой нормы: "Конституция требует, чтобы судья был гражданином Украины, чтобы он владел государственным языком. Да, собственно, я и не знаю примеров в мире, чтобы эта практика способствовала какому-то прорыву".

Глава Верховного суда заявила, что какой-либо диалог Нацсовета с судейским корпусом отсутсвует: "Даже никаких попыток коммуникаций не было. Если будут идеи, предложения рассмотрения тех или иных проблемных вопросов - сразу откликнемся, потому что мы первые, кто заинтересован в улучшении правосудия".

Что касается коммуникаций с президентом Владимиром Зеленским, то, по словам Данишевской, глава государства лично с ней не встречался, однако есть коммуникация с Офисом президента после решения Конституционного суда о неконституционности ряда положений закона "О судоустройстве и статусе судей".

Она добавила, что время покажет, будет ли этот диалог продуктивным: "Первый наш маркер - запуск ВККС и назначения в местные суды и присяга 400 новых судей".

Напомним, по словам Михеила Саакашвили, Владимир Зеленский поручил к следующему заседанию Нацсовета реформ подготовить фундаментальную концепцию революционной судебной реформы. Власти намерены ввести концепцию, которая фундаментально отличается от нынешнего состояния судебной реформы в Украине. При этом Саакашвили отметил, что президент в этом вопросе "очень радикально настроен".

После этого Совет судей выразил возмущение заявлениями Саакашвили о радикальности планируемой судебной реформы.

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