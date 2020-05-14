Акционеры банков не смогут отстаивать свои права в украинских судах

Все дела сразу уйдут на уровень Европейского суда. Свое заключение об антиконституционности законопроекта предоставило Главное юридическое управление ВРУ. Между тем нардепы все равно поддержали данную инициативу, сообщает телеграм-канал "Под мантией".

"Депутатам, у которых и образования то особо нет, заключение нужно было не писать, а показывать в картинках", - отмечают судьи.

Не совсем понятна им и позиция по данному вопросу главы Минюста Дениса Малюськи. "Министр юстиции, прости Господи, Малюська, высказался, что ждут заявления в КСУ и Европейский суд. Но для него является нормальной ситуация, при которой если забирают незаконно имущество, то возвращают только деньги. При этом размер денежной компенсации определяет аудитор, нанятый тем, кто забрал имущество", - отмечают судьи.

"Интересно было бы посмотреть на реакцию министра Малюськи, если бы у него бандиты незаконно забрали квартиру и при этом взамен ему дали бы одну гривну, в которую оценили жилье аудиторы, нанятые бандитами?.. Ситуации же сопоставимы", - задаются вопросом авторы сообщения.

В то же время судьи напоминают: ранее сообщалось о взятых на себя главой ВС Валентиной Данишевской обязательствах, что решение по делу Коломойского о возврате "Приватбанка" принято не будет. "Обещание выполнено. Решение не принято", - констатируют они.

"Инсайд говорит: глава ВС Данишевская планировала провести разъяснительную работу среди судей ВС о необходимости закрыть производство в делах Коломойского, поскольку решения НБУ и Фонда гарантирования вкладов не могут быть обжалованы из-за принятия "антиколомойского закона"", - сказано в сообщении.

Судьи отмечают, что о правовом нигилизме в таком подходе высказался в кулуарах глава КАС Михаил Смокович. В частности, ему не понятно, как можно применить закон, который ухудшает правоотношения и которого не существовало на момент подачи иска в суд. "Он будет пытаться убедить Данишевскую не подставлять под удар судей ВС, а сбросить дело на суд первой инстанции. Там и похоронить", - считают судьи.

Но главный спор в верхах вызвал вопрос, в какой из юрисдикций будет определяться размер убытков акционеров.

"Инсайд подтверждает, что глава ВС Данишевская неформально консультировалась с представителями МВФ и НБУ по проекту "антиколомойского закона" (об улучшении отдельных механизмов регулирования банковской деятельности)", - подчеркивается в сообщении.