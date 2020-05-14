С 22 мая возможен второй этап ослабления карантина – Шмыгаль

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 13 мая.

Прямая речь: "С 11 мая в Украине вступили в действие карантинные смягчения. Это первый этап послабления – бизнес, который был приостановлен, начал возвращаться на работу, постепенно восстанавливать деловую активность. Но обращаю внимание: это не значит, что коронавируса больше нет или он стал менее опасным...

Сейчас мы фактически на так называемом плато заболеваемости, когда ежедневное количество заболевших примерно на одном уровне, но количество выздоровевших увеличивается. Сегодня рекордное количество тех, кто выздоровел, – 343 человека, впервые такой показатель высокий. К сожалению, он пока не превышает количества заболевших сегодня. Но эта умеренная статистика – это результат наших мероприятий, ответственности граждан и бизнеса.

Если ситуация будет двигаться по такому позитивному сценарию, с 22 мая возможен переход ко второму этапу послаблений. Мы работаем над этим совместно с Министерством здравоохранения, с главным государственным эпидемиологическим врачом, с другими министерствами и министрами.

Но это еще не будет означать полную отмену карантина. Подчеркиваем это".

Напомним: по плану Кабинета министров, для 2-го этапа ослабления карантина нужно, чтобы в течение 10 дней подряд процент выявленных случаев COVID-19 в стране ежедневно снижался, а ежедневное количество выздоровевших был стабильным или росло.

В таком случае будет возобновлено: обучение выпускных классов в школах и подготовка к ВНО; бытовое обслуживание населения; работа заведений общественного питания "на вынос"; работа кинотеатров под открытым небом; функционирования спортивных залов и фитнес-центров, гостиниц, небольшие спортивные соревнования.

Шмыгаль отметил, что отмены карантина требуют "политические спекулянты". Он спросил, кто будет отвечать за последствия этого и переполнение больниц.

Премьер подчеркнул, что благодаря жестким мерам удалось избежать смертей и подготовить медицинскую систему к эпидемии. Сейчас подготовлены больницы и первой, и второй очереди, 33 тысячи койко-мест готовы принимать пациентов в случае второго пика, пока только 6% аппаратов искусственной вентиляции легких загружены.

Он также упрекнул за невыплату обещанных 300% надбавки медикам. Национальная служба здравоохранения уже перечислила 16 больницам более 86 миллионов гривен, с другими больницами продолжается подписания соглашений. Эти средства должны пойти на выплаты медицинским работникам уже за апрель.

Прямая речь: "Недопустимо, когда правительство выделило деньги, а их не смогли нормально распределить. Промедление приравнивается к халатности. Здесь есть и личная ответственность министра здравоохранения, Министерства здравоохранения в целом. Максим Владимирович (Степанов), ожидаем сегодня информацию о выплатах за март по каждой области".

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