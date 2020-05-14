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Митрополит УПЦ объяснил, почему Бог посылает испытания

14.05.2020 / 09:50
Митрополит УПЦ объяснил, почему Бог посылает испытания
Митрополит Митрофан Источник: Центр информации УПЦ
Митрополит подчеркнул, что относиться к скорбям, сложностям по-христиански - значит понимать, что они даны, чтобы мы росли, менялись

Испытания даются для духовного возрастания.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал митрополит Горловский и Славянский Митрофан в интервью Youtube-каналу «Витражи: о вере в красках».

«Чтобы понять, как относиться к любым обстоятельствам по-христиански, нужно сказать себе: если со мной, в моей жизни что-то происходит, наверное, этого хочет Бог», — сказал владыка Митрофан.

Он подчеркнул, что относиться к скорбям, сложностям по-христиански - значит понимать, что они даны, «чтобы с нами произошло что-то и в нравственном смысле», то есть «чтобы мы росли, менялись».

Как отметил владыка Митрофан, в случае испытаний нужно понимать, что, значит, «именно такая обстановка нужна нам сегодня для того, чтобы ... наша христианская жизнь становилась лучше, ... чтобы из нашей жизни уходила ненужная "шелуха", и оставалось "твёрдое зерно", которое и есть христианская жизнь».

Умение сохранять веру во время сложностей в конечном итоге приносит пользу, добавил архиерей.

«При этом нужно понимать, что если Бог нам что-то попускает, не надо озлобляться или впадать в уныние. Не надо в этот момент хоронить себя — жизнь продолжается», — заключил владыка Митрофан.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Митрофан
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