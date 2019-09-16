Луганская епархия УПЦ сообщила о динамике статистики приходов во время вооруженного конфликта на Востоке Украины

В период военного конфликта в епархии не был закрыт ни один храм и даже строятся новые, а в Церковь стали приходить люди, которые раньше вовсе не переступали порог Дома Божьего.

Как сообщает Центр информации УПЦ, митрополит Луганский и Алчевский Митрофан в интервью Информационно-просветительскому отделу УПЦ рассказал об особенностях становления, жизни и деятельности Луганской епархии, которая в этом году отмечает свой 75-летний юбилей.

«В настоящее время епархия, несмотря на трудности, живет полноценной духовной жизнью. Один из существенных отрицательных моментов – то, что епархия сегодня разделена линией фронта на две части. Это доставляет определенные трудности в управлении епархией. На сегодня епархия насчитывает 145 приходов, в которых несут служение 254 клирика: 232 священника и 22 диакона. В четырех монастырях (два мужских и два женских) подвизается около 70-ти монашествующих. Такова статистика нашей епархии. Несмотря на трудности, стараемся жить, трудиться, молиться», – сказал архиерей.

Иерарх УПЦ отметил, что управление епархией – непростой труд, требующий не только физической и духовной силы, но и определенного духовного опыта.

«По Промыслу Божию мне приходится возглавлять Луганскую епархию в очень сложный период не только ее истории, но и Луганщины в целом. Все знают о происходящих на Донбассе, в том числе и на Луганщине, событиях. Идет война. Епархия оказалась разделенной линией фронта на две части. Соответственно возникают свои трудности как в посещении приходов, так и в организации епархиальной жизни. Я очень благодарен духовенству епархии за то мужество, терпение, которое они проявляют, совершая служение на приходах. Потому что, если бы не было понимания, если бы духовенство ставило себе иные цели вместо духовного окормления паствы, было бы очень сложно что-то сделать, упорядочить церковную жизнь. Духовенство нашей епархии понимает всю ответственность своего служения, и этим помогают мне в управлении епархией», – пояснил митрополит Митрофан.

По словам владыки, в епархии не перестают надеяться, что ситуация изменится к лучшему и «будет возможность свободного общения и соборного служения со всеми священнослужителями епархии и верующим народом. За каждой Божественной литургией мы молимся об этом».

Он подчеркнул, что в нынешних тяжелых условиях, когда жители Луганщины испытывают различные материальные и социальные пробемы, связанные с войной, «Церковь в лице епархии не остается в стороне, чем может, тем и старается всячески помочь, – помочь самым необходимым: питанием, одеждой, но, прежде всего, оказывает духовную помощь».

«Например, в период активных боевых действий, наши приходы организовывали благотворительные обеды для нуждающихся. Когда не было ни воды, ни еды, наши священники, кто как мог, старался достать какие-то продукты и дать людям и еду, и воду. Некоторые приходы, получая гуманитарную помощь от разных епархий РПЦ и УПЦ, старались дифференцировано распределить ее между теми, кто в том или ином остро нуждался. Таким образом, собственно, наши приходы и помогли многим выжить в тот трудный период времени», – рассказал митрополит Митрофан

Владыка отметил, что в период военного конфликта в епархии не был закрыт ни один храм и даже строятся новые, а в Церковь стали приходить люди, которые раньше вовсе не переступали порог Дома Божьего.

«Нужно отдать должное священнослужителям нашей епархии, что в столь трудное время и одна, и другая части епархии, где они совершают свое служение – каждый из них проявил себя, как настоящий подвижник. Ведь оказавшись в неимоверно сложных обстоятельствах, тем не менее, они не покинули свою паству, старались и сохранить веру, и добросовестно исполнять свои пастырские обязанности – а это о многом свидетельствует», – добавил он.

Архиерей подчеркнул, что за все это время ни один храм, ни один священник Луганской епархии не перешел на сторону новообразованной ПЦУ.

«В целом эта история с Томосом никак не повлияла на жизнь нашей епархии. Все, так сказать, волны этого беззакония не дошли до наших восточных пределов. Поэтому мы не почувствовали на себе каких-то последствий этой политической авантюры. Ни один храм, ни один священник нашей епархии не перешел на сторону так называемой ПЦУ – в этом отношении, к счастью, у нас ситуация спокойная. Нужно отметить, что Луганщина вообще всегда была верной канонической Церкви и сегодня она остается таковой и в отношении Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, имя которого возносится за богослужениями во всех храмах Луганщины, и в отношении священноначалия. В общем, эта авантюра, связанная с Томосом, не возымела успеха в нашем крае», – подытожил митрополит Луганский и Алчевский Митрофан.