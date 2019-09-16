В “Укрзализныце” объяснили причину отмены рейсов столичной городской электрички

В “Укрзализныце” назвали причины, по которым регулярно отменяются утренние рейсы столичной городской электрички в Киеве.

Как сообщил глава АО “Укрзализныця” Евгений Кравцова в Facebook, компания не выпустила вовремя электропоезда городской электрички на линию после ремонта из-за долгов КП “Киевпастранс” и отсутствия действующих договоров на ремонт подвижного состава.

«Поможем “Киевпастрансу” разобраться, почему электрички, которые мы передали им на баланс в 2012 году, не выходят вовремя из ремонта и курсируют не по графику», – написал Евгений Кравцов.

Глава “Укрзализницы” привел две причины: долги “Киевпастранса” перед “Укрзализныцей”: за ремонт электропоездов – 6 млн гривен, за пользование инфраструктурой – 12 млн гривен; а также - отсутствие действующих договоров на ремонт подвижного состава.

«Именно поэтому компания приветствует инициативу министра инфраструктуры Владислава Криклия по созданию совместной рабочей группы КГГА и “Укрзализныци”, которая наконец взялась за решение транспортных проблем столицы», – отметил Кравцов.

По его словам, “Укрзализныця” предлагает проект Kyiv City Express, который соединит между собой городское и пригородное железнодорожное сообщение. Поэтому жители городов-сателлитов Киева смогут быстро добраться до места работы или учебы

Глава “Укрзализныци” надеется, что благодаря поддержке Министерства инфраструктуры и правительства, при условии должного внимания со стороны городской и областной власти, проект по развитию Киевского железнодорожного узла наконец будет реализован.

Также Евгений Кравцов снабдил свой пост видео, взятым из соцсети. На нем пассажиры киевской городской электрички перекрыли движение на станции “Троещина-2”. Киевляне возмущены частой отменой рейсов.

Как сообщалось, ранее “Киевпастранс” обвинил УЗ в том, что компания не выпустила вовремя электропоезда городской электрички на линию после ремонта.