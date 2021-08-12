Кабмин назначил Камишына новым временным руководителем "Укрзализныци"

Об этом сообщил в Telegram нардеп Алексей Гончаренко.

Также Кабмин определил утратившими силу:

о временном возложении исполнения обязанностей главы правления УЗ на Ивана Юрика;

о временном возложении исполнения обязанностей члена правления УЗ на Николая Иванинива.

До этого Камишын занимал должность советника министра инфраструктуры Александра Кубракова.

До этого он работал в KPMG на должности аудитора (2006-2008 гг), в фонде Томаш Фиала Dragon Capital (2008-2012 гг), генеральным директором KMZ Industries. С июля 2011 года - издатель Latifundist Media.

С апреля 2012 по апрель 2019 года занимал должность менеджера по инвестициям SCM Рината Ахметова. В это же время был членом наблюдательного совета компании Portinvest. С января 2020 года - управляющий партнер Fortior Capital.

Напоминаем: исполняющий обязанности председателя правления Укрзализныци Иван Юрик подал в наблюдательный совет заявление об увольнении от этих обязанностей - заявление удовлетворили, а преемником может стать экс-менеджер в холдинге SCM Рината Ахметова.

9 августа Экономическая правда сообщила, что наблюдательный совет "Укрзализныци" рекомендовал Кабинету министров назначить на должность и. о. руководителя компании Александра Камишина, который 7 лет работал менеджером по инвестициям в холдинге SCM Рината Ахметова.

Ранее собеседники ЭП в правительстве отметили, что возложить обязанности председателя УЗ планируется на министра Кубракова. Позже эту информацию подтвердили в Мининфраструктуры.

Совет нацбезопасности выносил вопрос Укрзализныци на свое заседание 30 июля. В частности, тогда было инициировано введение временного руководства на предприятии до избрания председателя правления и формирования полноценных органов управления общества из-за критического состояния предприятия.

СНБО со ссылкой на данные Службы безопасности указывает на аварийное состояние инфраструктуры и подвижного состава, инвестиционные вопросы, трудовые, проблемы тарифного регулирования и критического состояния компании.

Совет также заявил, что экономически необоснованные тарифы УЗ могут привести к банкротству компании, а долги компании - к техническому дефолту.

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