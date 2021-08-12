Начался последний этап подключения Украины к системе COVID-сертификатов ЕС

Об этом сообщает вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Фейсбуке.

Он отметил, что подсоединение к Европейской системе COVID-сертификатов - это параллельный шаг с политическим решением - принятием Еврокомиссией так называемого equivalency decision и взаимным признанием. После этого будет подписано соглашение, которое позволит украинцам путешествовать с COVID-сертификатами в "Дії".

Федоров напомнил, что недавно Европейский Союз очень высоко оценил украинскую техническую реализацию сертификата, сроки реализации и соответствие документов стандартам и требованиям ЕС.

Кроме того, Минцифры ведет переговоры с Израилем по совместному признанию COVID-сертификатов. Также ведомство консультирует Израиль и инициировало рабочую группу, которая ускоряет процесс интеграции украинских и израильских COVID-сертификатов с ЕС.

Разработкой и технической реализацией COVID-сертификатов совместно занимаются команды Министерства цифровой трансформации Украины, Министерства здравоохранения Украины, Министерства иностранных дел Украины/MFA of Ukraine, Государственной пограничной службы Украины и НСЗУ.

Напомним, Кабинет Министров принял постановление о введении COVID-сертификата - документа, подтверждающего, что гражданин вакцинирован или имеет отрицательный результат ПЦР-тестов, или статус, что человек выздоровел от COVID-19.

С 1 июля Министерство цифровой трансформации совместно с партнерами запустило бета-тестирование COVID-сертификатов. Присоединиться могут люди, которые уже получили две дозы вакцины от коронавируса на территории Украины.

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