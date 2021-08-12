Украинцы считают, что Медведчук единственный политик, который может вывести страну из кризиса и вернуть Донбасс

Об этом говорили телезрители в эфире программы «По сути» с Денисом Жарких на телеканале «Перший незалежний».

Телеведущий предложил обсудить украинцам заявление Виктора Медведчука о том, что нагнетание антироссийской истерии и милитаризация государственной политики сводит на нет все усилия, направленные на поиск компромиссов и мирное урегулирование конфликта на Донбассе.

«Политики бравируют, мол, они Россию не боятся. Язык показывают. Все замечательно, все прекрасно, только вся эта система может привести к разрушению Украины. Военная истерия, в первую очередь, плохо для Украины закончится, а не для врагов, которых они там дразнят. Вот они вообще понимают, что делают?» – задал вопрос телезрителям Денис Жарких.

В частности, Николай из города Покровск предположил, что такая политика действующей власти приведет к развалу Украины.

«Может быть только одно – развал страны. Распадется страна на четыре части, – отметил телезритель. – Он (Президент Зеленский. – Ред.) ведет страну к развалу, а наши «партнеры» рассказывают, что делать».

При этом телезрительница из Кривого Рога Нина полностью разочаровалась в своем земляке – Президенте Зеленском, и считает, что единственный политик, который может вывести страну из кризиса и выполнить главное предвыборное обещание действующего Президента – принести мир на Донбасс, – это Виктор Медведчук.

«На сегодня есть Медведчук. Это на сегодня. Этим силам (действующей власти. – Ред.) не надо их порошить, им надо объединиться, и идти в одном направлении», – считает жительница Кривого Рога.

Напомним, Офис генерального прокурора обвиняет председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука в государственной измене. 13 мая этого года лидер оппозиции был помещен под домашний арест, а 9 июля домашний арест продлили еще на два месяца. Адвокаты политика подали апелляционную жалобу на данное решение, но 30 июля Киевский апелляционный суд оставил решение Печерского районного суда города Киева о продлении меры пресечения без изменений.

По словам Виктора Медведчука, истинной причиной уголовного дела в отношении него является то, что на Банковой не воспринимают конструктивную критику со стороны оппозиции ‒ как от него самого, так и других членов партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».