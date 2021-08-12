Москаль о закрытии четырех каналов: Это незаконно, у Зеленского будет целый букет уголовной ответственности

Об этом заявил экс-глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль в эфире программы "Противостояние" на канале "Перший Незалежний".

С его слов, телеканалы "Перший Незалежний", "112 Украина", Zik и NEWSONE были закрыты не по суду, не конституционно.

"Целый букет уголовной ответственности будет со временем у СНБО и Зеленского. Ввести в действие решение СНБО мог только президент. А оспаривать указ президента можно только в Верховном суде. Вы обжаловали, а СНБО говорит, что материалы дела в СБУ", - сказал он.

Москаль высмеял то, что СНБО закрыл вещатели из-за угрозы терроризма. Он напомнил, что многие представители "Слуги народа" часто ходили на закрытие телеканалы, а после резонансного решения "переобулись в воздухе".

"Если бы что-то было, то они бы уже в суде показывали, а они парализовали Верховный суд, и он не может принять никакого решения. Я бывал на всех телеканалах и не слышал, чтобы кто-то делал какое-то предательство, говорил что-то против территориальной целостности, независимости. Давайте еще каждого, кто у вас присутствовал, привлечем к ответственности. Мы говорили о внутренних проблемах, как и сейчас говорим о нынешних, которые создал ОП и лично президент Украины. Так что, мы предатели Украины? Люди должны это знать и слышать", - подчеркнул экс-губернатор.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NEWSONE и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, в отношении телеканалов применены санкции в течение пяти лет. Это предусматривает блокирование вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал - "Перший Незалежний". Основателями нового медиа стала группа журналистов, которые ранее работали на каналах "112 Украина", NEWSONE и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власти незаконно отключили телеканал от эфира.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая Печерский суд Киева избрал меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктору Медведчуку до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судьи Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайство об отводе судьи и прокурора.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой беспредел и заявили, что такие действия власти - откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией обличает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Так, стороной защиты была подана апелляция на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд отклонил ее, несмотря на разгром всех доводов обвинения.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NEWSONE и ZIK.

За последние четыре месяца мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 70 тысяч материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.