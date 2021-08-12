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Шмыгаль заявляет, что почти 100% COVID-коек обеспечены кислородом

12.08.2021 / 13:50
Почти 100% COVID-коек обеспечены подведенным кислородом, также закуплено 15 тыс. кислородных концентраторов для лечения на амбулаторном уровне.

Об этом сообщается в Телеграм-канале Премьер-министра Дениса Шмыгаля.

"Правительство готовит больницы, а количество коек с подведенным кислородом сейчас составляет почти 100%. Кроме того, отдельно закуплено 15 тыс. кислородных концентраторов, которые позволят лечить украинцев на амбулаторном этапе", - говорится в сообщении.

Напомним, Кабинет Министров продлит адаптивный карантин на территории Украины до 1 октября.

Источник

коронавирус, кислород
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