Совещание в ОП: кислородом должны быть обеспечены 80% COVID-коек

Об этом он заявил на селекторном совещании 26 октября, сообщает пресс-служба главы государства.

Президент отметил, что обеспечение коек кислородом на 80% должно быть осуществлено как можно быстрее.

Глава государства попросил проконтролировать этот процесс и поинтересовался состоянием подготовки к возможному разворачиванию коек в немедицинских учреждениях в Киеве, Одессе и Донецкой области.

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что правительство дало задание руководителям областных государственных администраций обеспечить больничные койки кислородом на 80% в ближайшее время.

По его словам, обеспечение кислородом в больницах Херсонской области составляет 85%, в Кировоградской, Закарпатской, Хмельницкой, Полтавской, Житомирской и Винницкой областях - 50%.

Он также заверил, что на закупку кислорода для больниц уже направлены 571 миллион гривень.

«Есть деньги, и все процедуры для закупок были упрощены», - сказал глава правительства.

В ОП добавили, что сейчас к кислороду подключено более 16 тысяч коек - на 6800 больше, чем в сентябре.

В то же время министр здравоохранения Максим Степанов проинформировал, что происходит верификация потребностей, Минздрав собирает предложения из регионов, в частности о том, какие материалы и оборудование необходимы, сколько врачей, средств на зарплату и функционирование таких учреждений будет необходимо.

Кроме того, министр отчитался, что отрабатываются маршруты по перенаправлению пациентов с ургентными случаями в институты Национальной академии медицинских наук и больниц «Укрзализныци» в Харькове, которые дополнительно профинансируют для помощи в лечении больных коронавирусной болезнью COVID-19.

Глава Минздрава пока не смог предоставить информацию по страхованию врачей в регионах.

Также он сообщил, что еще 14 больниц начали принимать больных с коронавирусом.

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