Что надо знать о главной проблеме ковида - низкой сатурации?

Если такой факт действительно имел место - это возмутительно и требует детального расследования. Хотя врачи-практики говорят: представить такую ​​ситуацию в реальности не могут. Но поскольку эта тема привлекла внимание, Укринформ решил не только объяснить, почему не стоит верить таким, мягко говоря, слухам, но и рассказать, с которой сатурацией человеку с ковидом показана госпитализация и что при этом важно знать об уровне насыщения крови кислородом.

Оптимальный показатель насыщенности крови кислородом у здорового человека составляет 95-99%. Как выяснилось, в протоколе оказания медицинской помощи для лечения COVID-19 не указано, каким должен быть процент насыщения крови кислородом у пациента, чтобы можно было его выписать домой после госпитализации. Опытные врачи говорят: решение принимается в каждом отдельном случае комплексно, в зависимости от состояния пациента. «Обычно пациентов выписывают с минимальной сатурацией 94-95%», - говорит в комментарии Укринформу главный инфекционист Винницкой области Лариса Мороз, которая разработала первый протокол лечения ковида в Украине. - Может быть и такое, что человек выпишут из сатурацией 90-91%, и он может быть на кислородной поддержке от концентратора в течение 1-2 месяцев. Конкретной рекомендации нет, врачи смотрят на состояние пациента в комплексе».

На вопрос о том, в каком состоянии находится больной с уровнем сатурации около 60%, Лариса Мороз отвечает, что это человек, у которого практически нет шансов на выздоровление. «О том, чтобы выписать человека с такой сатурацией, не может быть и речи. Это уже состояние, которое требует жесткой реанимации, причем, как правило, такие тяжелые пациенты погибают. Низкая сатурация без кислородной поддержки возможна разве что у пациентов с хроническими болезнями легких, организм которых уже привык жить с низкой насыщенностью кислородом. Но тогда речь идет о сатурации в 90%, пусть 89%, но 60% - это жизненесовместимо», - говорит врач.

Врач-анестезиолог Киевской городской клинической больницы №17 Александр Галиев тоже утверждает, что человека с сатурацией в 60% не могут выписать из больницы, ведь это полная кислородозависимость.

«Из больницы выписываются только пациенты, стабильные по гемодинамике (показатели крови) - со стабильным артериальным давлением, минимальной кислородной зависимостью (т.е. концентрация кислорода, которым они дышат, составляет не более 30% и, как правило она нужна во время сна или после физической нагрузки, а не постоянно). При полной кислородной зависимости, то есть если человек сутки не может быть без кислорода в нормальных условиях, его из больницы не выпишут», - говорит врач.

При этом он добавляет: действительно, многие пациенты, которые прошли реанимационные отделения, сейчас нуждаются в дальнейшей кислородной поддержке дома (о том, как это можно организовать Укринформ писал в материале «Covid-19: спасаемся кислородом на дому»). Это, как правило, связано с формированием фиброза в легких, то есть разрастанием соединительной ткани в местах воспаления, что делает альвеолу (структурную единицу, где происходит газообмен в легких) недееспособной. «В состоянии покоя с кислородной поддержкой кислородным концентратором дома у таких пациентов будет нормальная сатурация - 96-97%. Но при любой физической нагрузке (даже пройти в ванную комнату) у них может быть существенное снижение сатурации, в некоторых случаях опускаясь даже до 75-80%. Бывает, что для лечения постковидных изменений в легких мы переводим пациента в другую больницу на кислородную поддержку, если есть отрицательный ПЦР-тест», - рассказывает Александр Галиев.

Какие же показатели сатурации критичны для состояния пациента и означают, что госпитализация нужна немедленно, пояснил руководитель Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева Анатолий Вершигора. По его словам, пациента госпитализируют, если есть большинство симптомов, которые нельзя лечить дома. Иначе информацию передадут семейному врачу для того, чтобы он продолжал наблюдение за своим пациентом.

«Для того, чтобы попасть в больницу с COVID-19, нужно иметь КТ, в котором указана степень повреждения легких, а наполнение кислородом кровеносных сосудов, то есть процент сатурации должен быть ниже 90%. Если сатурация меньше 90% и есть повреждение легких, такой пациент требует немедленного оказания медицинской помощи», - сказал Вершигора.

Но в целом в Стандарте медицинской помощи говорится, что основанием для госпитализации уже показатель SpO2 при измерении пульсоксиметром ≤ 93%. Поэтому в Протоколе лечения ковида указано, что кислородную терапию начинают с 5 л/мин, чтобы достичь насыщенности крови кислородом ≥93%.

Врач-анестезиолог Александр Галиев объясняет, что кислород - это тоже лекарство, требующее строгого дозирования, в зависимости от потребностей пациента. «Больному может хватить или назальных канюль (дают концентрацию кислорода около 30%), или маски с резервуаром (концентрация около 40%). Если и это не помогает, и есть признаки дыхательной недостаточности, то тогда при наличии показаний человек переводится в отделение интенсивной терапии, где уже может проводиться неинвазивная вентиляция легких - то есть аппаратом искусственной вентиляции легких с маской для неинвазивной вентиляции (то есть без установки трубки - интубации), но с концентрацией кислорода на аппарате ИВЛ. Это позволяет подавать кислород с концентрацией от 40% до 100% в зависимости от потребностей пациента и газового состояния крови», - рассказывает анестезиолог.

Собственно, коронавирусная инфекция, как мы уже знаем, может не пройти бесследно - в первую очередь для тех пациентов, которые оказались в больнице. Поражение, которое пациенты видят на КТ - отек легких, не является необратимым, и его бояться не стоит, говорит в интервью врач-инфекционист Евгений Дубровский. Но отмечает, что врачам важно не допустить гипоксии: «На фоне выраженного отека легких падает насыщение крови кислородом - а это очень опасный процесс. Гипоксия сама по себе запускает каскад опасных патологических реакций, еще быстрее ухудшая состояние больного. Поэтому в лечении тяжелых больных такую ​​особую роль играет именно кислородная поддержка».

Но даже своевременная кислородная поддержка может не уберечь от фиброза. Врачи говорят, что восстановление человека зависит от уровня фиброза - зоны легких, которая после окончания заболевания осталась пораженной безвозвратно. При этом, по словам анестезиолога Александра Галиева, фиброз формируется четыре-пять месяцев после перенесенной тяжелой формы ковида, то есть нарастает постепенно... Это еще раз подтверждает, что COVID-19 - очень коварен в своих последствиях. Поэтому призываем всеми силами стараться не заболеть, ведь кому-то болезнь может испортить всю дальнейшую жизнь.

Юлия Горбань, Киев

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