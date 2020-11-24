Степанов: половина из 53 тысяч коек – с кислородом, может быть до 90 тысяч коек

-
-
Популярное в рубрике
Представитель ВОЗ рассказал, когда ждать третьей волны эпидемии Covid-1923.11.2020 / 09:02Последние новости рубрики
-
17:16
В Берлине отменили крупнейшую новогоднюю вечеринку Германии
-
16:45
В Италии рухнул автомобильный мост из-за ливня
-
16:14
В Португалии усиливают карантин перед национальными праздниками
-
15:47
США усилили давление на европейские компании из-за "Северного потока-2"
-
14:54
Байден объявил о новых назначениях в будущей администрации Белого дома
- 17:16
-
Популярное в рубрике
Глава МВФ после разговора с Зеленским: пересмотру программы должно предшествовать полное взаимопонимание в шагах19.11.2020 / 09:01Последние новости рубрики
-
12:49
Украина поднялась на 20 позиций по качеству дорог в международном рейтинге The Legatum Prosperity Index
-
17:58
На украинском рынке стало больше импортных овощей
-
11:47
Цена вакцины от коронавируса компании Moderna составит 25-37 долларов
-
17:18
В Мининфраструктуры планируют до 2030 года заменить весь общественный транспорт на электрический
-
12:48
Эксперты МВФ высказали сомнение в целесообразности выпуска ВВП-варрантов Украины
- 12:49
-
-
Популярное в рубрике
-
Популярное в рубрикеПоследние новости рубрики
-
-
Популярное в рубрикеПоследние новости рубрики
-
Популярное в рубрикеПоследние новости рубрики
-
05:23
Протестующие ломали забор под Радой, задержанных нет - полиция
-
06:24
CБУ блокировала контрабанду уникального янтаря в страны Персидского залива
-
06:09
В Харькове выпал первый снег
-
05:44
В Киеве блокировали сеть мошеннических call-центров, которая обманывала граждан ЕС
-
06:15
В Киеве представили «Трипольскую Улыбку» возрастом старше 6 тысяч лет
- 05:23
-
Популярное в рубрикеПоследние новости рубрики
-
09:01
Война в Карабахе: Азербайджан показал захват армянской воинской части
-
09:18
В Киеве маршрутка на переходе сбила людей: есть погибшая и пострадавшие
-
06:29
Масштабные пожары на Луганщине: три человека погибли, еще три госпитализированы. Открыты уголовные дела
-
06:37
Расчленил пенсионера и выдавал себя за его внука: силовики раскрыли убийство в Киеве
-
09:17
В Минске митинговали 100 тысяч лиц, в Беларуси сотня задержанных
- 09:01