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В Украине нет проблем с кислородом для COVID-больных - Степанов

29.12.2020 / 17:51
Проблем с обеспечением коек для больных COVID-19 кислородом нет.

Об этом в интервью Censor.net сказал министр здравоохранения Максим Степанов..

"У нас был критический период, когда была нехватка коек с подведенным кислородом. Сейчас этот период уже прошел. Ни в одном регионе не существует на сегодняшний день пациента, который нуждался бы в кислородной терапии и не было места для его госпитализации", - сказал Степанов.

Министр привел в пример Киев, где по его словам, Александровская больница может быть заполнена на 95-100%, но при этом в других больницах, отведенных под COVID-19, есть места с подведенным кислородом.

Также, по словам Степанова, органы местной власти, которые являются собственниками больниц, еще в августе получили указание увеличить количество коек с подведенным кислородом до 80% от всех выделенных мест под лечение коронавирусной болезни. На это были выделены сначала 571 млн грн, затем еще 895 млн грн.

По словам Степанова, всего в стране 63 тыс. 680 коек для больных COVID-19, из них обеспеченны подачей кислорода централизованно и кислородными концентраторами 37 тыс. 309.

Источник

коронавирус, кислород, Степанов
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