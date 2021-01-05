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Кислородом в Украине обеспечено 76,4% ковидных коек – Степанов

05.01.2021 / 10:23
В Украине 76,4% ковидных коек обеспечены кислородом, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве 4 января.

"По состоянию на утро понедельника в Украине для лечения COVID-19 отведено 66,003 тыс. коек, из них кислородом обеспечено 55,409 тыс. (76,4%). Общее количество свободных коек с кислородом – 34,987 тыс. коек",- сказал он.

Министр добавил, что всего в медучреждениях с COVID-19 загружено 22,802 тыс. коек.

"За минувшую неделю госпитализированы 12,318 тыс. человек. Это меньше, чем за предыдущую неделю, когда госпитализировали 15,907 тыс. человек. В настоящее время в медучреждениях находится 22,802 тыс. человек", - сказал он.

"За минувшую неделю выявили 47,877 тыс. случаев заболеваемости. На предыдущей неделе эта цифра составляла 59,381 тыс. случаев. Украинцы очень часто в выходные и праздники не обращаются за медицинской помощью. За неделю провели 174,447 тыс. ПЦР-тестирований, что на 27 тыс. меньше чем на предыдущей неделе – причина та же", - добавил Степанов.

Источник

коронавирус, кислород, Степанов
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