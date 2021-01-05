Митрополит Антоний рассказал, как научится молиться

Чтобы научиться молиться, прежде всего, надо научиться любить. Без любви не будет молитвы.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Фома в Украине», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Только искреннее переживание за человека сподвигнет нас к настоящей молитве. Глубокой и проникновенной. Пока мы холодны, пока нет в нас участия по отношению к ближнему, мы не сможем молиться. Молитвенный настрой — это любовь, несущая в сердце мир, примирение с делающими нам зло, прощение и сострадание, переживание о тех, кто нуждается в нашей помощи, осознанное понимание каждого слова», — сказал митрополит Антоний.

По его словам, неосознанная молитва — пустая молитва. «Ты сам не слышишь своей молитвы, как же хочешь, чтобы Бог услышал твою молитву?» — говорил святитель Иоанн Златоуст

«Благодарность и просьба к Богу тоже проистекают из любви. Из любви к Спасителю и Творцу.Мы не сможем благодарить, не испытывая любви. Не сможем испросить чего‑либо, не будучи пронизанными до самой глубины осознанием своей немощи, сокрушительным пониманием величия слов: «Господи, спаси и помилуй!», - объяснил владыка.

Управделами УПЦ подчеркнул, что «ничто в нашей жизни не живет без любви: ни молитва, ни действие, ни слово. Все умирает тут же, если не вложена в них животворящая сила любви. Только она способна одухотворить и наполнить светом, вдохновить, нести добро».

«Закон жизни чрезвычайно прост: любить. Вопреки логике и выгоде, настроению и усталости, возрасту и положению. И нет других путей к совершенствованию, гармонии, Богообщению», - подытожил митрополит Антоний.