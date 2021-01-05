Митрополит Святогорский Арсений рассказал, чем для человека опасно самооправдание

Без покаяния и смирения любая добродетель теряет цену.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Святогорской лавры, об этом сказал митрополит Святогорский Арсений во время своей проповеди.

«Святые отцы говорят, что первое имя у Бога ― Любовь, второе имя у Бога ― Смирение. Без смирения не может быть любви, потому что любовь жертвенна и требует самоотречения», — отметил владыка Арсений.

По его словам, обе эти добродетели — смирение и любовь — рождаются не сами по себе, но «через осознание человеком своей греховности и последующее за этим осознанием покаяние».

«Мы привыкли оправдывать себя, свои грехи, свои неправды, неправильные действия в обществе, считая самооправдание нормой жизни. У святых отцов есть интересные слова: "Самооправдание ― тягчайший грех". И тут же объясняют почему: потому что самооправдание не даёт человеку покаяться, а значит не даёт исправить в самом себе с помощью Божьей, Его благодати своего внутреннего человека», — сказал наместник лавры.

Владыка также привёл поучительную историю о том, что иметь смирение важнее, чем просто веровать.

«Смирение, кротость и покаяние ― это особые добродетели христианина. В своё время одному подвижнику бес явился и в злобе говорил ему: "Ты постишься ― я вообще не ем, ты утруждаешь себя бдением ― я вообще не сплю, ты просишь у Бога умножить в тебе веру, а я не только верю, что Бог есть, но знаю, что Он есть. Я знаю, что будет Страшный Суд". Но тут же враг рода человеческого в злобе сказал: "В одном ты выше меня ― ты имеешь покаяние и смирение, а я этого не имею". Вот всё, оказывается, что отличает нас от тёмной злобной адской силы, от хождения по её наущению, ― смирение и покаяние», — рассказал митрополит Арсений.