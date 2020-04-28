Наместник Святогорской лавры - о том, какое чудо является самым большим

Самое большое чудо - перерождения человека из греховного в праведного.

Об этом рассказал наместник Свято-Успенской Святогорской Лавры митрополит Арсений в проповеди, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «Фома в Украине».

«Был ли апостол Фома неверующим? Стоит вспомнить предшествующее Евангелие: когда Господь, идя в Иерусалим, сказал, что идёт туда на верную смерть, как раз Фома, обратился к другим ученикам: "Идём и мы умрём вместе с Ним" (Ин. 11:16). Неверующее сердце не могло так сказать. У апостола была любовь ко Христу и вера в Него как в Мессию», — отметил владыка Арсений.

По его словам, апостол Фома потребовал для себя особого уверения потому, что «хотел подтверждения своей веры и жаждал ещё большей веры».

Увидев воскресшего Господа, Фома воскликнул: «Господь мой и Бог мой!» (Ин. 20:28). Этой фразой апостол исповедал веру в Бога, принявшего плоть человеческую, и не только оставившего человечеству заповеди (исполняя которые можно спасаться), но и принёсшего Себя в жертву за все его грехи.

«Не мир за свои грехи страдал, как положено было. Но Бог, взявший на Себя грехи всего мира, очистил весь мир и каждого из нас от греха, дав путь к жизни, к бессмертию и к общению с Богом. И Фома, как никто из апостолов, выразил это восклицанием "Господь мой и Бог мой!"», — сказал наместник Лавры.

Он также отметил, что́ нужно для увеличения своей веры и стяжания других добродетелей.

По словам владыки Арсения, Бог даёт добродетель тому, кто ищет её и «трудится в соискании этой добродетели». «Не может быть, чтобы в нас без всякого труда, усердия с нашей стороны, просто так в нас возрастали добродетели. Преподобный Амвросий Оптинский говорит: "Стяжать добродетель — это тебе не грушу съесть", — имея в виду, что для этого необходимо потрудиться, проявлять постоянство, поддерживать в себе это покаянием, молитвой, участием в церковных таинствах. Иначе, без Божьей помощи, в нас не могут возрастать Божьи дарования», — подчеркнул архиерей.

«Мы можем стремиться к добродетелям, но они не изнутри нас исходят: в ответ на наше желание найти эту добродетель, Господь даёт её как дар Духа Святого», - сказал владыка Арсений.

Когда человек достигает веры, Бог творит через него чудеса. А самое большое чудо, по словам владыки Арсения, — это чудо перерождения человека «из греховного в праведного, из грешного в святого».

Он призвал верующих идти по узкому пути, ведущему в Царство Небесное. «Труден, тернист, но одновременно радостен и утешителен путь правды Божией и жизни во Христе», — отметил архиерей. К этому пути призван каждый.

Владыка Арсений также напомнил евангельскую притчу о блудном сыне (Лк. 15:11-32), который после долгого периода развратной жизни пришёл в себя, раскаялся и решил вернуться домой.

«Отец, увидев возвращающегося сына ещё вдали, бросился ему навстречу, и обнимал его, плакал от радости, говоря: "Сын мой! Был потерян — и нашёлся, умирал — и ожил!" И радости отцовской не было меры... Вот такую радость мы можем дать Богу, Отцу нашему, и такое утешение принести своей собственной душе. Придя в себя. Как блудный сын. И начав исправлять то, что не исправлено, стараться не повторять то, что было греховным и ошибочным, и приобретать то, что даёт радость жизни в Боге», — сказал архиерей.

Потому нужно проводить жизнь не беспечно, а со смыслом, считает владыка.

«Важно не то, когда мы перейдём в вечность, важно — какими мы предстанем перед Богом: с добродетелями и любовью к Нему или же ... с нераскаянными грехами и неисправленной жизнью», — отметил наместник Лавры.

«Сегодня мы с дерзновением восклицаем слова Фомы к Богу: "Господь мой и Бог мой!" ... И слышим слова Господа, направленные не только к Фоме, но и к нам: "Фома, ты увидел и уверовал. Блаженны не видевшие, но уверовавшие". Он назвал нас блаженными (от слова "благость", "благо"). Блаженны мы с вами, не видевшие, но уверовавшие», — подытожил митрополит Арсений.